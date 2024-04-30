Об этом объявили на сайте немецкого правительства.

На официальном сайте правительства Германии было объявлено о новом пакете военной помощи для Украины, который преимущественно состоит из дополнительных боеприпасов, бронетехники и средств противовоздушной обороны.

Украинская армия получит от немецких властей новую современную 35-мм зенитную самоходную установку Skynex, десять боевых машин пехоты Marder, ракеты средней дальности IRIS-T, радиолокационную станцию TRML-4D, а также другое вспомогательное оборудование, в частности мостоукладчик Biber. Помимо этого украинские военные получат почти 30 тысяч боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard и 7,5 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм.

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На текущий момент Германия готовится поставить Украине ещё одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это будет уже третья батарея, которую немцы нехотя, согласились поставить украинской армии.

Германия по-прежнему занимает второе место в осуществлении поставок оружия Украине, уступая только Соединённым Штатам Америки. В общей сложности Берлин поставил оружия или взял на себя обязательства поставить его, на общую сумму 28 миллиардов евро.