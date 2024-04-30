Издание пишет о том, что брошенный Вашингтоном «спасательный круг» Киеву должен быть усилен дополнительной помощью, иначе Украина все равно потонет.





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На прошлой неделе министерство обороны Соединённых Штатов Америки объявило о первом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов из ассигнованных Конгрессом 60,8 миллиардов. Предполагается, что первая поставка будет направлена на покрытие первичных военных нужд украинской армии и восстановление запасов боеприпасов.

Издание Reuters пишет о том, что выделенные Вашингтоном почти 61 миллиарда долларов не хватит Украине и стране необходимо ежегодно получать 88 миллиардов долларов, благодаря чему Киев сможет вести боевые действия вплоть до 2028 года. Связано это с наращиванием Россией собственных военных расходов, что требует соответствующего решения от Киева, который не имеет подобных ресурсов.

Авторы издания утверждают, что брошенный штатами «спасательный круг» Киеву должен быть усилен дополнительной поддержкой, иначе Украина все равно потонет.

На текущий момент Украина ведёт переговоры с Соединёнными Штатами Америки для заключения двухстороннего соглашения в сфере безопасности, предполагающего гарантии оказания Киеву финансовой, военной, политической и другой помощи в течение следующих десяти лет.