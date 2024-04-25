Отмечается, что поставки не разглашались публично.

Издания Reuters, Associated Press и Politico, ссылаясь на собственные источники, пишут, что Соединённые Штаты Америки поставили Украина дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 300 километров ещё в марте этого года, когда был объявлен пакет военной помощи на 300 миллионов долларов.

Отмечается, что поставки были одобрены американским президентом Джо Байденом, но по просьбе украинской стороны произошло всё это втайне.

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Известно, что до этого Украина применяла кассетный тип ракеты ATACMS дальностью до 165 километров. Такие ракеты позволяют наносить эффективные разрушения, но не претендуют на статус высокоточных или дальнобойных, учитывая ограничение по дальности.

Официально о поставке украинской армии дальнобойной модификации ракет ATACMS стало известно только после согласования Палатой представителей нового финансирования общей стоимостью 60,8 миллиардов долларов. Украинские власти пообещали Вашингтону применять ракеты исключительно в пределах собственных границ на момент 1991 года, поскольку изначально в Белом доме опасались ударов по российским территориям американскими ракетами.