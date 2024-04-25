Лондон рассматривает Казахстан как площадку для инвестиций.

Вчера министры иностранных дел Казахстана и Великобритании Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон заключили новое двухстороннее соглашение о стратегическом партнёрстве, в рамках которого рассматривается наращивание партнёрских отношений между Астаной и Лондоном.

Британский министр указал на жизненную важность Центральной Азии как региона, которому необходимо оказать помощь в процветании. В рамках подписанного документа британские власти выделят 62 миллиона долларов на реализацию проектов по развитию в регионе в течение следующих трёх лет. Инвестиции направлены на укрепление экономики, наращивание торговли и сотрудничества между странами.

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Дэвид Кэмерон также рассказал о планах по оказанию поддержки глобальных возможностей для казахстанской молодёжи. Лондон обеспечит местным преподавателям доступ к разработанными Британским советом педагогическими материалами. Помимо этого стипендии для студентов из Казахстана, получающих образование в Великобритании, будут увеличены в два раза.

Стоит отметить, что Великобритания является одним из основных инвесторов в Казахстане. Двусторонняя торговля между странами составляет 3,2 миллиарда долларов ежегодно.



