В Госдепе уверены, что их возобновление не несёт в себе конструктива.

Помощник Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по вопросам контроля вооружений, сдерживания и стабильности Мэллтори Стюарт заявила, что Вашингтон не заинтересован в возобновлении проведения ядерных испытаний или поддержке учений такого рода.

По мнению американского чиновника, это не является необходимым и конструктивным, при этом испытания ядерного оружия содержат в себе дестабилизирующий фактор, а в Белом доме не имеют соответствующих планов. Однако тут можно добавить, что американское правительство по-прежнему сохраняет техническую возможность для таких испытаний и не отказывается от неё.

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Мэллтори Стюарт, комментируя вопрос ядерного оружия, подчеркнула, что самый большой риск, с которым мир сейчас опасается столкнуться - неконтролируемая, неограниченная и никому не нужная гонка ядерных вооружений.

На текущий момент Соединённые Штаты Америки проводят только неядерные испытания в формате субкритического эксперимента. Ежегодно американские власти будут проводить по три испытания такого рода на полигоне в Неваде. Примечательно, что именно в Неваде, 23 сентября 1992 года, был проведён последний подземный ядерный взрыв.