Конгресс ещё не утвердил финансирование, а в Белом доме уже думают, как их потратить.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Белый дом готовит для Украины новый пакет военной помощи общей стоимостью один миллиард долларов. Всё это на фоне ассигнования средств Палатой представителей, когда Киев от получения военной помощи отделяет лишь голосование в Сенате и подпись американского президента. В обеих случаях решения будут положительными: верхняя палата уже принимала законопроект с помощью абсолютным большинством, а президент обещал поддержать решение нижней палаты.

В связи с тем, что выделить средства могут одобрить уже на этой неделе, в Вашингтоне хотят заранее подготовить к отправке определённый набор помощи, куда войдут:

боеприпасы (артиллерийские снаряды калибра 155-мм, ракеты для РСЗО HIMARS, ПЗРК Stinger, противотанковых комплексов Javelin и TOW);

транспортные средства;

другие вооружения, требующие немедленной отправки.

реклама

В большей степени речь идёт об экстренном пакете военной помощи, направленном на восстановление снабжения украинской армии.

Официально в министерстве обороны Соединённых Штатов Америки не комментировали данные Reuters, но ранее Пентагон говорил о своей возможности поставить Украине оружие в течение двух - трёх дней после выделения средств Конгрессом.