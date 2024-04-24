Более половины инфраструктуры в анклаве повреждены, больше трети зданий полностью разрушено.

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на сессии Европейского парламента, заявил, что общий материальный ущерб от боевых действий в секторе Газа составляет 90 миллиардов долларов. И это по оценкам на январь 2024 года, сейчас ситуация может быть хуже.

По словам главы европейской дипломатии, в анклаве повреждено 60% инфраструктуры, 45% зданий и вовсе были уничтожены.

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Жозеп Боррель призвал Израиль к обеспечению эффективного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, прерывая боевые действия гуманитарными паузами, которые в конечном итоге должны помочь заключить долгосрочное перемирие. Он также напомнил о позиции Европейского союза и «Большой семёрки» (G7) по поводу нежелательности проведения военной операции в Рафахе, куда израильское военно-политическое руководство нацелено вторгнуться для ликвидации последних ячеек ХАМАС.

Стоит отметить, что в Европейском союзе большинство чиновников выступают против боевых действий и считают необходимым их завершить. В Соединённых Штатах Америки позиция немного отличается от европейской: Вашингтон поддерживает Тель-Авив, но всё же хотел бы прекращения огня без наступления Израиля на Рафах.