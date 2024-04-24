Местные издания писали о готовности греческих властей поставить Украине систему Patriot взамен на компенсацию средств от США и гарантии безопасности.

Вчера греческие издания писали о готовности Афин поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot взамен на компенсацию средств от Соединённых Штатов Америки и предоставления гарантий безопасности от нападения Турции, с которой у страны есть исторические территориальные претензии на острова в Эгейском море, хотя оба государства де-юре являются союзниками в рамках НАТО.

Однако представитель Кабинета министров страны Павлос Маринакис опроверг информацию, подчеркнув, что Греция не будет принимать никаких шагов, которые поставят под угрозу обороноспособность страны, в частности что касается возможности противостоять угрозам в небе.

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Он добавил, что не владеет никакой информацией о готовности Вашингтона оказать Афинам какую-либо помощь за поставку Patriot украинской армии.

Стоит отметить, что на вооружении греческой армии находится 36 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. В то же время Германия, передавшая Украине две батареи американских систем (ещё одну передадут в этом году), имеет по состоянию на январь 2024 года 30 пусковых установок. Таким образом Афины могли бы взять на себя инициативу в данном вопросе, поскольку Берлин действительно исчерпал возможности по поставкам Patriot.