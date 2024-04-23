Аналогичное решение вступило в силу в Кыргызстане, также китайский сервис могут заблокировать в США.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева подтвердила, что Астана рассматривает ограничение работы социальной сети TikTok на территории страны. Она подчеркнула, что речь о скором запрете пока не идёт, но такой вопрос изучается.

По словам казахстанского министра, когда соседние государства принимают какие-либо решения (в данном случае Кыргызстан ограничил работу TikTok у себя в стране), то Казахстан изучает их опыт, взвешивая, стоит ли принимать аналогичные меры. Она утверждает, что TikTok лидирует по количеству материалов с запрещённым к распространению в стране контентом и элементами буллинга, экстремистскими и религиозными материалами.

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Аида Балаева считает, что необходимо всё же рассмотреть вопрос ограничения доступа к китайскому сервису, поскольку его смотрят дети и видят весь вышеописанный контент.

Стоит напомнить, что ранее в Кыргызстане вступили ограничения по работе TikTok на территории страны по требованию Государственного комитета национальной безопасности, направившего соответствующий запрос в министерство цифрового развития республики. Помимо этого китайский сервис в ближайшее время могут заблокировать в Соединённых Штатах Америки, если контроль над ним не будет передан американской компании, чего в компании ByteDance делать не планируют.