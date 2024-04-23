Изначально израильская армия планировала нанести удары по военным целям в Иране.

После того, как Иран провёл свой «удар возмездия», в ходе которого практически все выпущенные воздушные цели были сбиты средствами противовоздушной обороны, в Израиле заявили о необходимости ответного удара по иранским территориям. Спустя несколько дней премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ Тель-Авива будет сдержанным и неспешным, поскольку израильские власти рассчитывают на американскую помощь в этом вопросе.

Издание The New York Times, ссылаясь на трёх израильских высокопоставленных чиновников, пишет, что Израиль отказался от массированного ответного удара по Ирану под давлением Соединённых Штатов Америки, которые не хотели бы увидеть эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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Отмечается, что израильское военное командование рассматривало нанесение ударов по военным целям на территории Ирана, в том числе недалеко от столицы - Тегерана. Однако, по данным издания, американский президент Джо Байден смог отговорить Тель-Авив от массированных обстрелов иранских территорий, сойдясь на ограниченном ударе.

При этом Израиль не признаёт, что в ночь на пятницу провёл обстрел некоторых объектов на иранских территорий. Предполагается, что на этом иранские и израильские власти остановились и больше не будут наносить взаимные удары по территории друг друга.