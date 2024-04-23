Он взял на себя ответственность ещё в октябре прошлого года и пообещал покинуть пост, когда придёт время.

В середине октября начальник Управления военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива заявил, что вторжение ХАМАС на израильские территории, которое произошло 7 октября, является провалом разведывательных служб и он несёт личную ответственность за сложившуюся ситуацию. Тогда израильский генерал признал, что спецслужба под его руководством не справилась с возложенной на неё задачей и он подаст в отставку, когда придёт время.

«То, что нужно расследовать, мы будем расследовать глубоко и всесторонне - и сделаем выводы. Но сейчас стоит только одна задача - дать бой и победить», добавил тогда он.

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Спустя полгода Халива официально объявил, что на 199 день начала военной фазы палестино-израильского конфликта он подаёт в отставку. Отставка вступит в силу через несколько недель, когда завершится внутреннее расследование Генерального штаба и будет назначен новый начальник военной разведки.

Примечательным является то, что принятое Аароном Халивой решение спустя полгода фактически было забыто общественностью и он вполне мог оставаться на своей должности, но в конце концов израильский генерал всё-таки принципиально выполнил обещание и покинет свой пост.