Зеленский возмущён тем, что Тель-Авиву оказывают больше реальной помощи, чем Киеву.

После того, как Соединённые Штаты Америки, Великобритания и другие союзники совместно с Израилем отразили комбинированную атаку Ирана по израильским территориям, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой оказать аналогичную помощь его стране в отражении российских ракетных атак.

В этот раз украинский президент дал интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу, где фактически обвинил Запад в цинизме из-за сложившейся ситуации с неограниченной помощью Тель-Авиву.

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По словам Зеленского, если западные страны не помогают Украине собственными силами, то они боятся России и конфронтации с ней. В то же время Запад без колебаний помогает Израилю с иранской атакой, тем самым демонстрируя отсутствие страха перед Ираном. Украинский президент подчеркнул цинизм сложившейся ситуации и допустил «закулисную игру».

Владимир Зеленский акцентирует внимание на том, что чем меньше иностранные средства массовой информации уделяют внимание Украине, отдавая предпочтение теме того же Израиля, тем меньше западная общественность обращает внимание на российско-украинский конфликт, а страны Запада имеют меньшую ответственность, когда вопрос касается оказания военной помощи Киеву.