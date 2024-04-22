Связано это с бумом оборонной промышленности, который сделал репутацию оборонным компаниям и позволил привлечь туда людей, ранее работавших на том же немецком автопроме.

Издание Bloomberg пишет, что за последние годы военно-промышленный комплекс Германии стал более привлекательным местом работы на фоне «бума» в оборонной промышленности, а работа на оборонные компании больше не воспринимается как «отрасль греха» наравне с табачными предприятиями и казино.

В материале издания говорится о существенном притоке новых рабочих и инженеров, когда-то работавших на немецкий автопромышленный комплекс, но перешедших в сферу производства оружия на фоне престижности профессии, высоких заработных плат и спроса. Бывший генеральный директор компании Hensoldt, производящей датчики для систем противовоздушной обороны, утверждает, что последние тридцать лет сотрудники оборонных предприятий предпочитали не говорить о своей профессии, опасаясь осуждений, но сейчас их сектор больше не находится в «грязном углу».

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До конца года Hensoldt намерены нанять новых 700 сотрудников. Такая тенденция актуальна не только в рамках одной компании, но и военно-промышленного комплекса в целом - немецкий концерн Rheinmetall с момента 24 февраля 2022 года получил 108 тысяч резюме от соискателей и нанял около четырёх тысяч новых сотрудников.

Аналогичная ситуация происходит с военно-промышленным комплексом и других стран Европы. Об этом рассказывает глава глава норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег, резюмирующий о хорошем процессе в наращивании производства и промышленной борьбе за производственные мощности.