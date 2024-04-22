Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Bloomberg: Немецкие специалисты проявляют высокую заинтересованность в работе на ВПК Германии
Связано это с бумом оборонной промышленности, который сделал репутацию оборонным компаниям и позволил привлечь туда людей, ранее работавших на том же немецком автопроме.

реклама

Издание Bloomberg пишет, что за последние годы военно-промышленный комплекс Германии стал более привлекательным местом работы на фоне «бума» в оборонной промышленности, а работа на оборонные компании больше не воспринимается как «отрасль греха» наравне с табачными предприятиями и казино.

В материале издания говорится о существенном притоке новых рабочих и инженеров, когда-то работавших на немецкий автопромышленный комплекс, но перешедших в сферу производства оружия на фоне престижности профессии, высоких заработных плат и спроса. Бывший генеральный директор компании Hensoldt, производящей датчики для систем противовоздушной обороны, утверждает, что последние тридцать лет сотрудники оборонных предприятий предпочитали не говорить о своей профессии, опасаясь осуждений, но сейчас их сектор больше не находится в «грязном углу».

реклама

До конца года Hensoldt намерены нанять новых 700 сотрудников. Такая тенденция актуальна не только в рамках одной компании, но и военно-промышленного комплекса в целом - немецкий концерн Rheinmetall с момента 24 февраля 2022 года получил 108 тысяч резюме от соискателей и нанял около четырёх тысяч новых сотрудников.

Аналогичная ситуация происходит с военно-промышленным комплексом и других стран Европы. Об этом рассказывает глава глава норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег, резюмирующий о хорошем процессе в наращивании производства и промышленной борьбе за производственные мощности.

#германия
+
Написать комментарий (0)
Генинспектор бундесвера: Блок НАТО должен быть готов к конфликту в течение пяти лет
Все видеокарты Radeon RX 7000 и GeForce RTX 4000 в Германии стоят ниже рекомендованных цен
Шольц предупредил промышленников Германии о скором отказе от сжигания ископаемого топлива
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
+
Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
2
Новый мост через Волгу достроят в 2025 году
+
В обновлении Windows 10 настоятельно рекомендуется перейти с локальной учётки на интернет-запись
10
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
2
В Архангельской области запустят первое в стране производство йода
1
ГИБДД заранее предупредили самокатчиков о готовящихся рейдах
4
Fallout 5 будет, но после TES 6
6
Предполагаемый смартфон Meizu 21X появился в списке 3C с зарядкой мощностью 66 Вт
+
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
9
Самому необычному "недострою" Москвы подобрали замену
+
Под Днепропетровском под повторный удар "Искандера" попали истребитель МиГ-29 и система С-300 ВСУ
+
Санкции США превращают Китай в гиганта по производству устаревших чипов
1
Эксперты: нынешний халвинг может поднять стоимость биткоина до 700 000 долларов
+
Rheinmetall берёт на работу сотрудников из испытывающей сложности автомобильной отрасли
+
АвтоВАЗ анонсировал выпуск LADA Vesta для маломобильных граждан в 2025 году
+
TCL представила свой новый телевизор 65T7K с разрешением 4К
5
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
2
Солнечная батарея, толщиной в 20 раз тоньше волоса, обеспечила длительные полеты беспилотника
+
В России началось реальное импортозамещение
1

Популярные статьи

Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
94
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
252
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
18
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
16
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
9
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
200
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
11
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
2
Обзор аккумуляторного шуруповёрта EMTOP ECDL12620
3
8 важных вопросов о перспективах и подводных камнях ИИ
+

Сейчас обсуждают

УдалЁн
09:59
Да все были недовольны начинкой. Это было впервые, что консоль на релизе была слабее чем средний ПК.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Кошмар краснозадых
09:59
Ну ты вот вроде как смахиваешь на адекватного человека. Сколько ещё раз просить тебя постить свою гоночную хероту на профильных сайтах. Тут и так кроме рекламы и политики мало годного профильного конт...
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
Lexagon
09:55
Хорошо, что у всей аудитории понятие "местные" ассоциируется именно с Китаем, а то иначе заголовок вводил бы в заблуждение.
На фоне снижения цен на автомобили Tesla местные компании предлагают всё более выгодные условия
УдалЁн
09:53
Я то знаю, в отличие от тебя. Я пользуюсь и АМД и нвидиа, только интеловские видеокарты пока не трогал, поэтому про них нечего и не говорю.
APU AMD Strix Halo получат интегрированное графическое ядро уровня RTX 4070M
УдалЁн
09:49
Ох, совсем амданулся. Нет, спасибо, но нет. Ваш клуб мне не интересен, повторюсь
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
УдалЁн
09:47
А ты забавный, продолжай.
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Red Flag
09:41
кто жаловался? постоянно есть люди которые жалуются, например ты... но это же не показатель...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
MUDIMbl4
09:40
Доброе утро! В 2012-м и 30 к были другими, аккурат как сейчас 100)))
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
УдалЁн
09:40
У тебя шапочка из фольги красного цвета?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Red Flag
09:39
вот этот лозунг выше, походе больше на рекламу, чем на технический анализ.... т.е ты расписался в своем пиздобольстве?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем