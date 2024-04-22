Не всей армии, а только одного батальона.

Стало известно, что Соединённые Штаты Америки вскоре могут объявить о введении санкций против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а если быть точнее, то подразделения «Нецах Иегуда» в составе израильской армии. Об этом должен объявить Государственный секретарь страны Энтони Блинкен.

Батальон «Нецах Иегуда» - подразделение в составе Армии обороны Израиля, куда входят израильские ультрарелигиозные мужчины.



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К такому решению американские власти пришли по итогам расследования действий батальона на Западном берегу, проводимым спецкомиссией Государственного департамента. Ситуация берёт начало ещё с 2022 года, до начала боевых действий в секторе Газа, когда начали поступить жалобы о случаях насилия по отношению к мирным гражданам Палестины. Один из случаев, ставший поводом для проведения расследований произошёл в январе 2022 года, когда 78-летний американец палестинского происхождения Омар Асада отказался проходить проверку на КПП в населённом пункте на Западном берегу, после чего на него надели наручники и оставили в холоде. Тело палестинца нашли спустя несколько часов, он умер в результате остановки сердца.

Введение санкций лишит возможности израильских военных из данного батальона получать американскую военную помощь или проходить обучение у иностранных инструкторов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает решение «верхом абсурда и морального упадка», поскольку подразделение ведёт борьбу с ХАМАС.