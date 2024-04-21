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Вчера стало известно, что Палата представителей одобрила законопроект, предполагающий оказание военной помощи Украине на общую сумму 60,8 миллиардов долларов. Таким образом законопроекту осталось лишь пройти голосование в Сенате и получить подпись американского президента Джо Байдена, то есть остались лишь формальные процедурные моменты.
Председатель комитета Сената по разведке Майк Уорнер заявил, что уже к концу следующей недели Соединённые Штаты Америки могут возобновить поставки оружия Украине, а также направить американские ракеты ATACMS. Не уточняется, о каком типе ракет идёт речь: который украинские военные уже получали или новый, способный поражать цели на расстоянии до 300 километров.
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По прогнозам американского чиновника, законопроект может быть окончательно одобрен и отправлен на подпись Джо Байдену уже 23 - 24 апреля.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер говорил, что Пентагон может отправить украинской армии новую партию оружия спустя два - три дня после поступления ассигнованных средств.