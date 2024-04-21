Об этом сообщил председатель комитета Сената по разведке Марк Уорнер.

Вчера стало известно, что Палата представителей одобрила законопроект, предполагающий оказание военной помощи Украине на общую сумму 60,8 миллиардов долларов. Таким образом законопроекту осталось лишь пройти голосование в Сенате и получить подпись американского президента Джо Байдена, то есть остались лишь формальные процедурные моменты.

Председатель комитета Сената по разведке Майк Уорнер заявил, что уже к концу следующей недели Соединённые Штаты Америки могут возобновить поставки оружия Украине, а также направить американские ракеты ATACMS. Не уточняется, о каком типе ракет идёт речь: который украинские военные уже получали или новый, способный поражать цели на расстоянии до 300 километров.

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По прогнозам американского чиновника, законопроект может быть окончательно одобрен и отправлен на подпись Джо Байдену уже 23 - 24 апреля.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер говорил, что Пентагон может отправить украинской армии новую партию оружия спустя два - три дня после поступления ассигнованных средств.