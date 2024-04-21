Всё это повлечёт за собой риски для европейской банковской системы.





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С 24 февраля 2022 года Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Япония, Канада и страны Европейского союза заморозили российские активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Основная сумма активов находится в Европе, в частности в бельгийском депозитарии Euroclear. Сейчас остро встал вопрос, как можно использовать деньги России для оказания военной помощи Украине.

Несмотря на относительно высокую поддержку задумки среди высокопоставленных американских и европейских чиновников, в том числе Европейской комиссии, некоторые европейские страны обеспокоены рисками, которые содержит в себе решение по конфискации доходов от замороженных активов.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет о нежелании властей ряда европейских стран конфисковать российские активы, опасаясь, что это повлечёт нарушения международного права и снизит доверие иностранных инвесторов, поскольку они могут оказаться на месте России, если их страна когда-то вступит в какой-либо конфликт с Западом.

Европа обеспокоена настойчивой позицией Соединённых Штатов Америки касаемо принятия рискованного решения по активам России.

В материале издания упоминается встреча министра финансов страны Джанет Йеллен с европейскими коллегами в рамках весенней сессии руководства Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, где чиновники пытались найти компромисс по данному вопросу. Разговор свёлся к тому, что Европа согласна в необходимости больше помогать Украине, но консенсуса по конкретным решениям всё-таки достигнуть не удалось.

The Washington Post характеризирует старания Соединённых Штатов Америки конфисковать российские активы как затяжную борьбу за предоставление финансирования Киеву.