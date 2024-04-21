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Nacvark
Politico: США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников на Украину
Прежние советники видимо закончились.

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Издание Politico, ссылаясь на слова пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрика Рейдера, пишет, что в Белом доме рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников на украинские территории. Они будут пребывать в американском посольстве в Киеве.

По словам американского чиновника, откомандированные советники не будут исполнять военных обязанностей. Они лишь будут консультировать украинское правительство и военное командование в соответствующих вопросах. Уточняется, что во время боевых действий Пентагон неоднократно пересматривал нахождение военных советников на украинских территориях, учитывая изменения условий безопасности, и сейчас есть возможность для отправки дополнительного военного персонала.

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Патрик Райдер не назвал точное количество запланированных к отправке на украинские территории военных советников, опираясь на соображения оперативной безопасности. В их задачи также будет входить обеспечение логистических процессов и осуществление надзора за оружием, отправляемым Украине, оказание помощи в техническом обслуживании военной техники (например - координация и помощь в отправке техники на ремонт в Европу)

#украина #сша
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