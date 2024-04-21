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Nacvark
Washington Post: Пентагон готов отправить оружие Украине в течение недели после выделения средств
Что получит украинская армия в первую очередь - пока неизвестно.

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В эти выходные Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки проголосовала по законопроекту, предполагающему выделение 60,8 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине. Следующей инстанцией будет Сенат, где, скорее всего, поддержка законопроекта также будет обеспечена. Американский президент Джо Байден уже ранее говорил о готовности подписать закон после его принятия. Таким образом, после всех процедурных моментов остаётся лишь утвердить пакет военной помощи, который будет направлен украинской армии.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что первое оружие от Соединённых Штатов Америки украинские военные получат меньше, чем через неделю после выделения финансовых средств.

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Отмечается, что новую партия для оружия, планируемого к отправке Украине, готовили заранее, чтобы передать сразу после ассигнования средств Конгрессом.

Что именно готовят в Пентагоне для Украины - неизвестно, но The Washington Post допускает, что это будут артиллерийские снаряды калибра 155-мм, реактивные снаряды средней дальности и дополнительные средства противовоздушной обороны.

#украина #сша
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