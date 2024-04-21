Теперь ему предстоит пройти голосование в Сенате и получить подпись американского президента.

Спустя полгода законопроект о военной помощи Украине всё-таки попал на голосование Палаты представителей, которая успешно рассмотрела его и одобрила 310 голосами «за» (210 конгрессменов от Демократической партии, 100 от Республиканской партии), против высказались лишь 111 республиканцев.

Голосование проводилось сразу по пакету законопроектов, которые изначально были объединены в один - помощь Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона (Тайваню). Вначале такая идея не получила поддержки в Белом доме, но позже американский президент Джо Байден всё-таки поддержал решение спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

реклама

Возвращаясь к теме Украины, в рамках законопроекта на поддержку Киева будет потрачено 60,8 миллиардов долларов. Однако перед этим проект закона должен пройти одобрение Сената, который ранее уже одобрял помощь Украине, а также быть подписан американским президентом. Таким образом в течение следующей недели поддержка Киева будет окончательно согласована.

Издание The Washington Post ранее также сообщало, что Пентагон готов в течение недели отправить новый пакет военной помощи Украине после ассигнования средств Конгрессом.