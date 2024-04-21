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Nacvark
Власти Грузии согласны пересмотреть закон об иноагентах, если их примут в ЕС
Законопроект вызвал массовые протесты, а его принятие не понравилось Европейскому Союзу.

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Недавно в Грузии был принят скандальный закон об иностранных агентах (официально - «О прозрачности иностранного влияния»), попытки принять который предпринимались ещё в прошлом году, но были прекращены из-за массовых протестов. В этот раз ситуация повторилась, а в Европейском союзе предупредили грузинских властей, претендующих на членство в союзе, о своей обеспокоенности насчёт принятия законопроекта, нарушающего принципы демократии и свободы слова.

Глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили прокомментировал ситуацию, объяснив, что грузинский парламент готов пересмотреть закон об иностранных агентах, если завтра же Европейский союз сообщит о планах одобрить заявку Грузии в сообщество. По его словам, закон легко можно отменить или внести поправки.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее уже говорил, что принятый закон направлен на предотвращение «украинизации» страны. Под этим определением он имел в виду, что если бы неправительственные организации, попадающие под действие закона об иностранных агентах, смогли бы реализовать свои попытки в 2020 - 2022 годах, то грузинское государство оказалось бы в ситуации хуже, чем сейчас Украина.

#евросоюз #грузия
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