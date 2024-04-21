Американский президент Джо Байден считает, что Вашингтон слишком долго полагался на импорт обращённого урана из России.

В октябре 2023 года американский президент Джо Байдена обратился к Конгрессу с просьбой выделить 2,2 миллиарда долларов на увеличение производственных мощностей по обогащению урана. Инвестиции позволили обеспечить работу модульных ядерных реакторов и, соответственно, улучшив долгосрочные перспективы по собственному обогащению урана, чтобы перестать быть зависимыми от российских источников обогащённого урана.

Американский президент Джо Байден, чьи слова приводит его пресс-служба, заявил, что в Соединённых Штатах Америки впервые за долгое время самостоятельно произвели 90 кг. обогащённого урана. Сделал это завод на юге штата Огайо.

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По словам Байдена, обогащённый уран американского производства станет топливом для атомных реакторов. Американский президент подчеркнул амбиции местного предприятия произвести около тонны обогащённого урана к концу года, что позволит обеспечить энергией около 100 тысяч домов.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси говорил о зависимости Европейского союза от российского ядерного топлива, отказ от которого встанет европейским странам в миллиарды евро.