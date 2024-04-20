Однако Тель-Авив настроен провести операцию в населённом пункте даже без американской помощи.

Ещё несколько месяцев назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал последний очаг ХАМАС - город Рафах на юго-западе сектора Газа, граничащий в Египтом. Именно в этот населённый пункт съезжались мирные палестинцы со всего анклава, чтобы спастись от боевых действий. Однако сейчас израильское военно-политическое руководство намерено ликвидировать последние ячейки ХАМАС, расположенные в населённом пункте, расширив военную операцию и сообщив о готовности сделать это даже без американской поддержки, хотя она была бы полезна.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе своей пресс-конференции на полях встречи министров иностранных дел «Большой семёрки» (G7) заявил, что Вашингтон не может поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе, поскольку там проживает около 1,4 миллиона человек.

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По словам американского чиновника, перед тем, как начинать бои в городе, Тель-Авив обязан вывести людей из района, а для этого необходимо увидеть соответствующий план эвакуации, который израильские власти не передали Белому дому по сей день.

Блинкен обеспокоен тем, что крупная военная операция в Рафахе может привести к ужасным последствия и приведёт к гибели большого количества мирного населения.