Об этом сообщили украинские спец. службы после решения Окружного суда Варшавы.

Служба безопасности Украины сообщила о совместном с Офисом генерального прокурора Украины и польскими правоохранительными органами задержании поляка, который предложил российским спец. службам помощь в организации покушения на украинского президента Владимира Зеленского.

Сообщается, что гражданин Польши передавал информацию Главному управлению Генерального штаба России о режиме безопасности в аэропорту Жешув-Ясёнка, куда неоднократно прибывал Зеленский во время своих рабочих визитов. По заявлению украинских спец. служб, такая информация помогла бы в организации покушения на украинского президента.

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Поляк был задержан после обращения украинских спец. служб в рамках международно-правовой помощи. Прокуратура Польши предъявила ему обвинение о готовностях к действиям в пользу иностранной разведки, вчера Окружной суд Варшавы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Российские официальные лица информацию никак не комментировали. На момент ноября 2023 года Владимир Зеленский рассказывал, что пережил пять покушений, организованных на него Россией. Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Джозеф Бёрнс в своей книге писал, что лично приезжал в Киев предупредить украинского лидера о готовящихся на него покушениях.