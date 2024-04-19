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Nacvark
США заблокировали продвижение членства Палестины в ООН
Страна применила право вето на заседании Совбеза, о чём ранее предупреждали американские власти.

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На официальном сайте Организации объединённых наций было объявлено, что при голосовании по резолюции, призывающей Генеральную Ассамблею признать Палестину на уровне международной организации, проект документа не был принят, поскольку Соединённые Штаты Америки применили своё право вето, как постоянный участник сообщества.

Примечательным является то, что текст резолюции является одним из самых коротких в истории голосований Совета безопасности и в нём говорится: «Совет Безопасности, рассмотрев заявление государства Палестина о приёме в Организацию объединённых наций (S/2011/592), рекомендует Генеральной Ассамблее, чтобы государство Палестина было принято в члены международной организации»

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Резолюция была поддержана Россией и Китаем. Стоит напомнить, что для принятия документа Советом безопасности необходимо, чтобы его поддержало на заседании девять стран и ни одно из постоянных государств не применило право вето.

В Белом доме уже предупреждали, что Палестине не стоит рассчитывать на поддержку Соединённых Штатов Америки во вступлении в Организацию объединённых наций. Американские власти в прошлом году выступали с поддержкой признания палестинского государства, но только после смены правящего режима и ликвидации ХАМАС. Первый раз Палестина подала заявку с просьбой признать её государственность на уровне международной организации в 2011 году, повторно она была отправлена 2 апреля.

#сша #палестина #оон
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