Страна хочет постепенно реформировать армию под стандарты НАТО.

В ноябре 2023 года президентом Аргентины был избран Хавьер Милей, назначивший достаточно прозападное правительство, выбравшее соответствующий курс для своей страны. После этого аргентинские власти отказались от интеграции в BRICS, куда пригласили страну по запросу предыдущего правительства, а сам президент пообещал отказаться от аргентинского песо в пользу американского доллара.

Министр обороны Аргентины Луис Петри заявил, что страна подала заявку с просьбой подтвердить участие аргентинского государства в НАТО как глобального партнёра. Соответствующее обращение получил заместитель генерального секретаря североатлантического альянса Мирча Дан Джоанэ.

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По словам аргентинского министра, страна продолжит восстанавливать связи, позволяющие модернизовать национальную армию и реформировать её по стандартам НАТО.

Североатлантический альянс имеет партнёрские отношения с более чем сорока странами мира. Основной целью сотрудничества является оказание помощи иностранным государствам в борьбе с терроризмом, изменением климата, а также укрепление безопасности как внутри военного блока, так и в стране-партнёре.