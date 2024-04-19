Об этом заявил министр финансов страны.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что при сложившихся обстоятельствах с недостаточной поддержкой союзников, с начала года Киев был вынужден потратить 4 миллиарда долларов на закупку оружия из собственных средств, чем было оказано негативное влияние на бюджет страны.

По словам украинского министра, в начале 2024 года Украина оказалась в непростой ситуации из-за недостаточного финансирования, поставок оружия и боеприпасов. Он выразил надежду на то, что Запад продолжит оказывать всестороннюю помощь украинскому государству.

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Известно, что на 2024 году в государственный бюджет Украины заложено 43,9 миллиардов долларов дефицита, 37,3 миллиарда долларов из которых было запланировано покрыть за счёт экономической помощи Запада. Сергей Марченко утверждает, что украинский бюджет нуждается в ежемесячном пополнении от союзников на сумму в три миллиарда долларов.

По итогам 2023 года государственный долг Украины составляет более 80% от ВВП (140,8 миллиардов долларов), при этом украинские власти не видят проблемы в том, что в ближайшие годы сумма может перевалить отметку 100%.