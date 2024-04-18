Пострадавших не зафиксировано, на месте работают экстренные службы.

Вчера ближе к 11:00 в Уэльсе (Великобритания) произошёл взрыв на заводе крупнейшего британского производителя артиллерийских орудий и боеприпасов к ним BAE Systems в зоне наполнения боеприпасов взрывчатым веществом. Предприятие располагается в Монмутшире в деревне Гласкоуд.

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Пострадавших на месте нет, а на заводе ввели протоколы чрезвычайных ситуаций.

Причину взрыва выясняют служебным расследованием с привлечением пожарно-спасательной службы Южного Уэльса. Компания утверждает, что рисков для местного населения нет, хотя в связи с инцидентом на место прибыло Управление здравоохранения и безопасности.

BAE Systems является одним из крупнейших поставщиков артиллерийских снарядов для Украины, в связи с повышенным спросом она планирует нарастить выпуск боеприпасов в восемь раз. Недавно компания получила от британского правительства разрешение на строительство ремонтных заводов на территории Украины, где они будут обслуживать артиллерийские оружия британского производства L119 за счёт финансирования Лондона.