Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе объявил, что в эту пятницу пройдёт заседание Совета «НАТО - Украина» по запросу украинского президента Владимира Зеленского. Основной темой для обсуждения станут поставки систем противовоздушной обороны для украинской армии, о которых просит Киев.

По словам главы североатлантического альянса, он обсудил с лидерами Чехии, Дании и Нидерландов возможность поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Столтенберг подтвердил слова Зеленского, что у НАТО достаточно доступных систем, которые можно поставить, и они не ограничиваются семью батареями американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, о которых просят украинские власти.

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Йенс Столтенберг отметил, что рассекретить конкретные данные о наличии у стран-участников военного блока определённого количества систем противовоздушной обороны он не может. Тем не менее у Европы хоть и меньше ста систем, но есть значительное число батарей Patriot.

Украинские власти просят поставить Вооружённым силам Украины хотя бы семь батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, хотя в идеале необходимо 25 единиц военной техники. Если поставка произойдёт от лица Соединённых Штатов Америки, то Киев готов отказаться от атак на нефтеперерабатывающие заводы России, что рекомендовал сделать министр обороны страны Ллойд Остин.