Тель-Авив существенно полагается на помощь союзников, но не желает следовать их указаниям.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам заседания израильского правительства заявил, что Тель-Авив благодарен перед союзниками за поддержку и защиту израильского государства как на словах, так и на деле, но все решения, в частности оборонные, принимать они будут самостоятельно. По словам главы израильского правительства, Израиль сделает всё необходимое, чтобы защитить себя.

Перед тем, как прийти на заседание правительства страны, Нетаньяху провёл встречу с министрами иностранных дел Великобритании и Германии Дэвидом Кэмероном и Анналеной Бербок, находившимися в рабочем визите в Тель-Авиве. До этого премьер-министр страны имел разговоров с британским коллегой Риши Сунаком и планирует провести встречи с лидерами других государств.

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Несмотря на такую независимую риторику страны, израильские власти в принимаемых ими решения сильно полагаются на западных партнёров. Так, например, отражение иранского «удара возмездия» координировалось Соединёнными Штатами Америки, а в своём ответе на нанесённый удар по израильским территориям Тель-Авив также надеется на помощь союзников.

Ранее иностранные средства массовой информации писали об обеспокоенности Соединённых Штатов Америки, что израильский ответ Ирану будет достаточно резким и эмоциональным, учитывая опыт боевых действий в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху опроверг эту информацию.