Формально российский миротворческий корпус должен пребывать в регионе до ноября 2025 года, но ситуация поменялась и надобность в нём фактически отпала.

В октябре прошлого года российский президент Владимир Путин в Бишкеке заявил, что российский миротворческий корпус должен был базироваться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года, но изменившиеся обстоятельства в регионе (имелась в виду его аннексия Азербайджаном) привели к решению поэтапного вывода российских военных. Речь о 1960 военнослужащих, использующих стрелковое оружие, 90 бронетранспортёров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Пресс-секретарь российского президента подтвердил информацию азербайджанских средств массовой информации о том, что сейчас российские миротворцы постепенно покидают Нагорный Карабах. Вопрос был исчерпан после признания региона премьер-министром Армении Николом Пашиняном за Азербайджаном.

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что вывод российской миротворческой группы - логичное следствия признания этой территории частью Азербайджана.

Стоит напомнить, что сейчас Армения также просит покинуть российских военных определённые объекты, куда они направлялись на подкрепление армянской армии. Пока что дело не дошло до требования свернуть российские военные базы.