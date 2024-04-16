Речь о помощи в сбитии целей силами союзников.

Проведённый Ираном «удар возмездия» обернулся сбитием 99% иранских беспилотных летательных аппаратов и ракет, причём Израиль в этом вопросе полагался не только на систему противоракетной обороны «Железный купол», но и на поддержку союзников, находящихся в регионе. Как раз таки это было важным элементом израильского успеха, которым Украина не обладает.

Для Киева случай с оказанной Соединёнными Штатами Америки, Великобританией и другими союзниками помощью в отражении иранского обстрела стал прецедентным. Украинский президент Владимир Зеленский призвал проделать аналогичную работу и с Украиной, объясняя это тем, что если американцы могут сбивать иранские ракеты, то и российские тоже. Однако в Лондоне и Вашингтоне не согласны с утверждениями Зеленского, поскольку прямое вмешательство в боевые действия на украинских территориях может привести НАТО к конфронтации с Россией.

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В то же время украинским военным приходится полагаться исключительно на собственные запасы, которые на фоне отсутствия военной помощи от Соединённых Штатов Америки пустеют, хотя масштабы российских обстрелов, которые происходят на регулярной основе, не очень отличаются от иранской атаки.

Немаловажным является и то, что Украина находится географически расположена близко к России, когда Израиль с Ираном разделяют полторы тысячи километров. Таким образом израильские военные совместно с союзниками имели несколько часов, чтобы подготовиться после подтверждения информации о вылете беспилотников с иранских территорий.