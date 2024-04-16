В США обеспокоены влиянием обстрелов российской нефтеперерабатывающей промышленности на мировую экономику в сфере энергетики.

Не так давно американские издания писали о просьбе Соединённых Штатов Америки к Киеву прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России из-за пагубного влияния обстрелов на мировую экономику и цену на нефть. Позже министр обороны страны Ллойд Остин официально подтвердил, что Вашингтон хотел бы увидеть применение украинских средств по объектам оперативной и тактической значимости, а не объектам, имеющим значение для мировой экономики в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова американского министра, признав его безусловную важность в оказании помощи украинской армии. Тем не менее он не видит причин прекращать атаки на нефтеперерабатывающие объекты России и удивлён с того, как этим озабочены на Западе

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По словам украинского министра, западным странам следует вспомнить о том, каким обстрелам подвергается критическая инфраструктура Украины. Он допустил исход, при котором Соединённые Штаты Америки пообещают поставить семь батарей зенитно-ракетных комплексов, но взамен попросят не делать определённые действия. Такой вариант Кулеба считает приемлемым началом обсуждения данного вопроса.

Дмитрий Кулеба утверждает, что Вашингтон не имеет права давать советы до тех пор, пока не согласится передать свои системы противовоздушной обороны.