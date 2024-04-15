Начальник украинской разведки дал обещание уничтожить мост в первой половине года.

Британское издание The Sun, ссылаясь на мнение научного сотрудника Гудзоновского института и директора Центра оборонных концепций и технологий Брайан Кларк, пишет, что Вооружённые силы Украины этим летом сконцентрируют все свои усилия для уничтожения Крымского моста.

По мнению эксперта, нанести сокрушительный удар по логистическому объекту таких масштабов украинская армия вполне может, если использовать «правильное оружие», под которым Кларк имеет в виду 20 - 40 единиц англо-французских ракет Storm Shadow (SCALP-EG), американских истребителей F-16 и морских беспилотных аппаратов.

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Для нанесения серьёзного удара необходимо провести комбинированный удар с воздуха и моря: ракеты и истребители должны ударить по верхним конструкциям моста, а беспилотники по его основанию.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обещал уничтожить Крымский мост до конца первой половины текущего года. Однако его обещаниям верить тяжело, учитывая, что прошлый обещанный ввод украинских войск на полуостров закончился лишь ограниченной высадкой нескольких групп, которые под огневым давлением были вынуждены покинуть Крым, не задержавшись даже на сутки.