Польская армия попросту ещё даже не вооружилась американскими системами.

Украинские власти жёстко настаивают на поставках американских зенитно-ракетных комплексов Patriot от Запада, поскольку их размещение вдоль линии боевого соприкосновения может позволить противодействовать российским истребителям и, соответственно, носителям фугасных авиационных бомб. Помимо этого новые системы противовоздушной обороны могут помочь в защите объектов критической инфраструктуры.

Несмотря на просьбы Киева, сейчас на Западе не могут решить, кто поставит украинской армии Patriot. Германия сообщила о невозможности таких поставок с арсенала Бундесвера и ищет поставщиков среди стран-эксплуатантов. В Соединённых Штатах Америки поставки с собственных запасов также исключают.

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Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ситуацию и заявил, что его страна не может поставить украинской армии американские зенитно-ракетные комплексы, поскольку польские вооружённые силы сами ещё только начинают вооружаться ими. Однако польский президент готов предложить Киеву другое - боеприпасы для советских систем противовоздушной обороны.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Дуда по возвращению в Варшаву пообещал обсудить данный вопрос с министром национальной обороны Польши.