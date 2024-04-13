Вряд ли это можно воспринять за обещанный Ираном «удар возмездия»

После того, как Израиль нанёс ракетный удар консульству Ирана в Дамаске (Сирия), где погибло семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранские власти пообещали провести «удар возмездия», при этом ограничив свои действия, чтобы не внести вклад в эскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке.

Вечером появилась информация, что израильские территории были обстреляны снарядами реактивных систем залпового огня «Катюша» с Ливана. Ливанская военизированная организация «Хезболла» подтвердила информацию, подчеркнув, что это является ответом на обстрел южных территорий Ливана, где располагаются позиции ливанской организации. Стоит отметить, что «Хезболла» получает военную помощь от КСИР в подготовке личного состава и поставках оружия.

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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщают, что всего по их территориям было выпущено порядка 40 снарядов, некоторые из них удалось сбить противовоздушной обороной. Фиксировались пуски беспилотников со взрывчаткой, которые были сбиты. В ответ израильские военные нанесли удар по двум военным объектам «Хезболла» на территории Ливана.