Последний телефонный разговор между политикам был ещё в декабре 2022 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Tageszeitung рассказал о том, почему он прекратил вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и при каких обстоятельствах глава немецкого правительства готов вновь запустить диалог с российским коллегой.

Немецкий канцлер подтвердил, что в прошлом он участвовал в разговорах с Путиным и некоторые из них были достаточно критическими. Однако последний раз они созванивались ещё в декабре 2022 года. Летом 2023 года Шольц говорил о необходимости возобновить переговоры с российским президентом, но никаких действий предпринято не было.

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По мнению Олафа Шольца, в телефонных разговорах между политическими лидерами есть смысл только тогда, когда собеседник может повлиять на ситуацию. Канцлер утверждает, что сейчас диалог не несёт смысла и возобновить переговоры между политиками выйдет только если Путин откажется от своей позиции по Украине, выведя войска с украинских территорий.

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что не собираются выводить войска или идти на условия Киева, желая достигнуть всех поставленных целей.