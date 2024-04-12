Критическая инфраструктура страны регулярно подвергается атакам, Харьков ежедневно попадает под обстрелы, а российская армия имеет существенный перевес по боеприпасам и количестве личного состава.

Издание Bloomberg пишет, что Украина оказалось в самом тяжёлом для неё положении с момента начала боевых действий. Критическая инфраструктура страна подвергается массированным обстрелам, второй по крупности город ежедневно обстреливается, а российская армия имеет существенный перевес в боеприпасах и численности личного состава.

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Основная сложность ситуация в том, что она создала все условия для российского крупномасштабного наступления, которое не проводилось ещё с весны 2022 года. Авторы издания считают, что с особой сложностью предстоит столкнуться жителям Харьковской области.

Что касается боеприпасов, то сейчас российская армия может полагаться как на собственное производство, существенно выросшее с февраля 2022 года, так и на союзников в лице Ирана и КНДР.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказывает Bloomberg, что в Соединённых Штатах Америки не видят признаков скорого прорыва российских военных, но упавший моральный дух украинских военных может попросту развалить армию, чем спровоцирует нежелательный исход на поле боя.

Нанесённый по Трипольской теплоэлектростанции удар демонстрирует уязвимость Украины к ракетным обстрелам. На поле боя прослеживаются попытки российских военных закрыть стратегически важные точки, в частности речь о городе Часов Яр в Донецкой области, высоты которого позволяли украинским военным осуществлять наблюдательную деятельность вдоль всего направления.