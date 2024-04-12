Зато остальные 12 самолётов готовы к боевым вылетам.

Стало известно, что Норвегия получила от Соединённых Штатов Америки разрешение на передачу Украине 22 истребителей F-16, двигателей к ним, запасных компонентов, тренажёров и другого оборудования вспомогательного назначения.

Однако есть небольшая проблема: только 12 истребителей готовы к боевым вылетам, остальные 10 являются неисправными. Допускается, что их могут разобрать на запчасти и использовать в последующих ремонтах других самолётов того же типа.

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Изначально норвежское правительство планировало продать авиационную технику американской частной военной компании Draken International, предоставляющей в аренду военные самолёты для выполнения различных операций. Сейчас стало понятно, что самолёты не будут проданы компании и их передадут Киеву.

На текущий момент основным странам, согласившимися пожертвовать Украине F-16, являются Нидерланды и Дания. Суммарно они готовы поставить 61 истребитель, но постепенно, то есть партиями. Помимо этого к отправке своих американских истребителей готова Бельгия и с недавних пор - Норвегия. Первые американские самолёты на вооружении Военно-воздушных сил Украины могут взлететь над украинским небом только к середине - концу лета этого года, не раньше.