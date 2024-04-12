Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Норвегия поставит Украине 22 истребителя F-16, но 10 из них годятся только на детали
Зато остальные 12 самолётов готовы к боевым вылетам.

реклама

Стало известно, что Норвегия получила от Соединённых Штатов Америки разрешение на передачу Украине 22 истребителей F-16, двигателей к ним, запасных компонентов, тренажёров и другого оборудования вспомогательного назначения.

Однако есть небольшая проблема: только 12 истребителей готовы к боевым вылетам, остальные 10 являются неисправными. Допускается, что их могут разобрать на запчасти и использовать в последующих ремонтах других самолётов того же типа.

реклама

Изначально норвежское правительство планировало продать авиационную технику американской частной военной компании Draken International, предоставляющей в аренду военные самолёты для выполнения различных операций. Сейчас стало понятно, что самолёты не будут проданы компании и их передадут Киеву.

На текущий момент основным странам, согласившимися пожертвовать Украине F-16, являются Нидерланды и Дания. Суммарно они готовы поставить 61 истребитель, но постепенно, то есть партиями. Помимо этого к отправке своих американских истребителей готова Бельгия и с недавних пор - Норвегия. Первые американские самолёты на вооружении Военно-воздушных сил Украины могут взлететь над украинским небом только к середине - концу лета этого года, не раньше.

#украина #f-16
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: Украина находится в самом тяжёлом положении за последние два года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
18
Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
3
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
1
Белый дом ответил на заявления РФ о спонсировании терактов фирмой, связанной с Байденом
3
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
4
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
Samsung может выпустить обновление One UI 6.1 для более старых телефонов на следующей неделе
2
В Великобритании пользователь Reddit заказал в интернет-магазине RTX 4070 ti, а получил RTX 3050
2
Шеф Пентагона не смог ответить на вопрос сенатора, должна ли Украина контролировать Крым для достижения «победы»
1
Вскрытие показало, что в корпусе тяговой батареи Tesla Cybertruck полно свободного пространства
+
Обновлённый электромобиль Mercedes-Benz EQS научился отключать переднюю ось для экономии заряда
+
На российском заводе начали собирать авиадвигатели с помощью очков дополненной реальности
+
Intel прекратит выпуск коробочных процессоров Сore 13-го поколения с разблокированным множителем
1
Разработка неофициального ремастера GTA Vice City на основе GTA IV переходит к завершающему этапу
1
Нераспакованная копия игры Castlevania 1987 года была продана на eBay за 90 000 долларов
+
Подтверждены размер батареи, скорость зарядки и оценка в AnTuTu смартфонов iQOO серии Z
+
Авито Работа: дальнобойщики получают самую высокую среднюю зарплату в России
+

Популярные статьи

Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
1
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
139
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
231
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
76
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
19
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
8
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
7
Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие
111
"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — Стивен Брайен
4
О том как Арабские Эмираты из пустыни создали богатую страну
4

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_03081
10:19
У хaхлов такие eбaла, будто бы они больше не хотят гнать мaскалей за Урал.
В России подскочил спрос на услуги ремонта бытовой техники и телефонов
Бот_Пригожина_03081
10:18
Легальный способ есть - на 2 метра в Украину закопаться.
В новом украинском законопроекте о мобилизации отменили легальную возможность уйти со службы
Артём Николаев
10:18
Можно пояснительную бригаду?
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Артём Николаев
10:16
Автору хочется новую видюху, но раз желаемое не достигается, делается вид, что желалось достигнутое. И этой статьёй он ищет общественное одобрение. Либо как обычно набрасывается на вентилятор just for...
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
FelsheR-ZVZVZV
10:14
Там где меньше 8Гб памяти - косметическая. Но во всем более менее современном что ставил в 2к уже надо 8+. Так что не логичнее. Со временем станет как между 1063 и 1066.))
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
vpoluektov
10:12
960 и далее - уже максвеллы
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
si-cat
10:11
"..чтобы поразить цели в Китае или КНДР, американским МБР придется пролететь над территорией России..@ Нахрена?? У них что, все шахты на Аляске ??
Американские МБР должны пролететь над Россией, чтобы поразить цели в Китае или КНДР
AVA
10:11
Интересно, вдупляют ли хохлы, что все их ухудшения жизни связаны с тем, что власть захватили нацисты?
Bloomberg: Украина находится в самом тяжёлом положении за последние два года
Zystax
10:09
Кстати, мем с тыквами сделал на основе вот этого, про паскали
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Dante1980
10:03
еще раз повторю - не надо демогогии. пс нов не работает в браузере
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем