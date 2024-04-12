Помощь направлена на усиление украинской ПВО на фоне массированных обстрелов энергетики.

Посол Соединённых Штатов Америки в Киеве Бриджит Бринк объявила, что американское правительство намерено передать Украине 138 миллионов долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны, но подчеркнула, что выделенная сумма поможет сохранить работоспособность переданных украинской армии систем, то есть о поставках новой техники речи не идёт.

Американский дипломат акцентирует внимание на том, что сейчас энергетическая система Украины подвергается массированным российским обстрелам и у украинской армии возникает настоятельная потребность в большом количестве средств противовоздушной обороны.

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Предполагается, что выделенные американскими властями средства будут потрачены на критический ремонт зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk (разработан в 1959 году) и закупке запчастей к ним.

Тем временем в Киеве настаивают именно на поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы прикрыть ими крупные города и передовые позиции в зоне боевых действий, лишив российскую авиацию возможности свободно сбрасывать фугасные авиационные бомбы по позициям украинских военных.