Французский президент также призывает быстрее наращивать военное производство.

В этом году Европейский союз утвердил четырёхлетний план финансирования Украины, по которому украинские власти должны получить 50 миллиардов евро финансовой помощи. По большей степени речь идёт о бюджетной поддержке, направленной на покрытие дефицита в государственном бюджете страны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон видит необходимость в выделении Украине больше обещанной Европой суммы, если Соединённые Штаты Америки всё-таки откажутся поддерживать Киев.

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Французский президент также во время встречи с управляющими предприятий военно-промышленного комплекса Франции призвал их наращивать военное производство, ускорив переход французского государства на военные рельсы. Он утверждает, что мир меняется и все должны производить больше оружия, чтобы поддержать Украину в её конфликте с Россией. В частности Макрон указал на утроенные темпы производства самоходных артиллерийских установок Caesar, отправляемых украинской армии.

По мнению Эмманюэля Макрона, Франция не может отказаться от Украины, поскольку страна находится в 1,5 тысячи километрах от неё: «Это наша собственная безопасность, это шанс для Европы жить в мире»