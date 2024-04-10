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Nacvark
Боррель: Оборонный зонтик США над Европой скоро может закрыться, ЕС нужно рассчитывать на себя
Глава европейской европейской дипломатии призвал страны союза думать о собственных оборонных возможностях.

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В этом году кандидат в американские президенты от Республиканской партии вновь напомнил Европе о своих обязательствах перед НАТО, выражаемых необходимостью выделять на оборонный сектор как минимум 2% ВВП. Влияние внутренней политики Соединённых Штатов Америки на обороноспособность европейских стран и североатлантического альянса в целом вызвало страх в глазах Европы, которая была прикрыта «американским зонтиком безопасности»

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время своего выступления в Брюсселе заявил, что американский оборонный зонтик, защищавший Европу ещё со времён Холодной войны, скоро может закрыться, ведь зависит это от того, кто находится в Белом доме.

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Глава европейской дипломатии призвал страны Европейского союза быть готовыми рассчитывать в обороне только на себя. Он подчеркнул важность НАТО, но отметил, что внутри североатлантического альянса должно быть больше европейского компонента.

Жозеп Боррель не первый раз после 24 февраля 2022 года призывает Европу вооружаться и рассчитывать в вопросах обороны на себя. Несмотря на то, что некоторые страны всё же взяли курс на модернизацию армии, перед ним стоит тяжёлая задача, поскольку на этот важный аспект не обращали внимание годами.

#сша #евросоюз
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