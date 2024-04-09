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Nacvark
В Израиле утвердили сроки наступления на Рафах, но США об этом не в курсе
План по эвакуации мирных палестинцев с города также отсутствует, о чём сообщили в Госдепе.

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Несмотря на то, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела основную часть группировки войск с сектора Газа, оставив только одну бригаду для обеспечения сухопутного коридора, позволяющего иметь выход на побережье, контролировать отправляемую гуманитарную помощь и препятствовать входу ХАМАС в северную часть анклава, израильские власти намерены идти в наступление на Рафах, располагающийся на границе с Египтом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что руководство уже определило дату начала операции, но даже приблизительные сроки озвучены не были. Можно предположить, что таким образом Тель-Авив дал сигнал о серьёзности своих намерений по ликвидации последних ячеек ХАМАС, даже если за ними не пойдут союзники.

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Пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер прокомментировал на брифинге слова Нетаньяху, отметив, что Белый дом не получал от Израиля сообщений касаемо даты расширения военной операции с входом израильских войск в Рафах. Более того, американский чиновник указал на отсутствие вызывающего доверия плана в отношении 1,4 миллиона палестинцев, оставшихся в городе. Стоит напомнить, что американские власти настаивают на необходимости надёжного плана, обеспечивающего безопасность мирного населения при входе израильских военных в город.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности при Белом доме Джон Кирби на онлайн-брифинге перед журналистами сообщил, что пока что американские чиновники не обсуждали с израильскими властями вход в Рафах. В то же время он подчеркнул, что Израиль обещал не начинать новую военную операцию без консультаций с американцами.

#сша #израиль #сектор газа #рафах
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