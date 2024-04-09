Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации как критически важное предприятие
Минкульт страны считает, что цирки ряда областей необходимы для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

реклама

В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о работе украинского правительства над новой системой бронирования военнообязанных сотрудников предприятий от мобилизации. В первую очередь бронь должны были получить работники критической инфраструктуры, например электрики, работающие над устранением последствий прилётов по энергетической инфраструктуре.

Впрочем, перечень предприятий, внесённых в список критических важных для обеспечения жизнедеятельности населения, неожиданно пополнился новой строкой - в него внесли государственное предприятие «Передвижной цирк Украины»

реклама

В частности министерство культуры страны отнесло к критически важным предприятиям Национальные, Харьковские, Одесские, Львовские, Днепровские и Криворожские цирки. Отмечается, что они имеют важность для экономики и обеспечения жизни населения.

Такой шаг вызвал негодование среди скандально известных украинских депутатов, в том числе Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко. Последний подчеркнул, что он не удивлён с бронирования сотрудников цирков, поскольку ситуация с мобилизацией и бронью уже давно превратилась в цирк. Ранее Гончаренко также говорил, что в списке для бронирования нет важных оборонных, промышленных предприятий, зато есть компании, разводящие верблюдов и выпускающие компьютерные игры.

#украина
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
3
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
2
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
8
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
+
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
11
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
1
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
Российская армия вошла в населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики
+
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
Моддер создал IRC-клиент, который полностью работает внутри UEFI материнской платы
+
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
2
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Snapdragon X Plus - это менее мощная версия Snapdragon X Elite
+
Цены на видеокарты в России выросли в полтора раза из-за увеличения спроса
7
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
10
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
89
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
19
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
19
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
50
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
29

Сейчас обсуждают

FelsheR-ZVZVZV
07:36
Это который с афганистана драпал, от пацанов с калашали и мосинками? Слава героическому спецназу омерики!
Об американском спецподразделении "Зелёные береты"
Дмитрий
07:35
Я думал белорусской техники будет достаточно
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
Виталий Крюков
07:35
Муха - животное???!!! А можно будет увидеть как эту американскую "рыбную" муку "животного происхождения" будут использовать в пищу правительство и "изобретатели"?
В России появится специализированное производство рыбной муки из личинок мух
Дмитрий
07:34
Сроки 2027 по 2032 годы (зачеркнуто) 2037 по 2042 годы😁
Турция примет участие в разработке Российской космической станции
Дмитрий
07:33
Никто и не заметит. было 250к стало 270к всеравно же.🤣 а 3050 и 1650 это уже история причем унижения. позорные карты, которые еле как распихали по готовым системникам и впарили незнающим лю...
Некоторые видеокарты NVIDIA могут вскоре подорожать на 10%
Апшеронский скакел
07:33
С таким монитором естественно ev_rus нихрена не видит
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
FelsheR-ZVZVZV
07:32
Теперь время бояться санкций за поддержку америки. Они больше не страшные. Зы: у них как в союзе перед распадом - одни деды с бабками в цк сидят! Гомиками только чуток разбавили!)
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила компании Китая о последствиях за поддержку России
Дмитрий
07:29
так любая плата дешевая на 1155 все эти вга имеет. и стоит тыщи три и это с процем сразу. ну если нет то любая дешманская видеокарта жт630 и подобные
MSI создала материнскую плату для ретрогейминга
FelsheR-ZVZVZV
07:23
Потихоньку в/карты дешевеют, больше ничего не происходит. Пока затишье - кому надо затарились, другое дело, что брать не для чего.
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
FelsheR-ZVZVZV
07:21
За 95 - в нерезиновой = это бесплатно!
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем