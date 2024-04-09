Минкульт страны считает, что цирки ряда областей необходимы для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о работе украинского правительства над новой системой бронирования военнообязанных сотрудников предприятий от мобилизации. В первую очередь бронь должны были получить работники критической инфраструктуры, например электрики, работающие над устранением последствий прилётов по энергетической инфраструктуре.

Впрочем, перечень предприятий, внесённых в список критических важных для обеспечения жизнедеятельности населения, неожиданно пополнился новой строкой - в него внесли государственное предприятие «Передвижной цирк Украины»

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В частности министерство культуры страны отнесло к критически важным предприятиям Национальные, Харьковские, Одесские, Львовские, Днепровские и Криворожские цирки. Отмечается, что они имеют важность для экономики и обеспечения жизни населения.

Такой шаг вызвал негодование среди скандально известных украинских депутатов, в том числе Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко. Последний подчеркнул, что он не удивлён с бронирования сотрудников цирков, поскольку ситуация с мобилизацией и бронью уже давно превратилась в цирк. Ранее Гончаренко также говорил, что в списке для бронирования нет важных оборонных, промышленных предприятий, зато есть компании, разводящие верблюдов и выпускающие компьютерные игры.