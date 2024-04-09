Индийское правительство поставило цель стремиться к первой экономике мира.

Издание Bloomberg, ссылаясь на прогнозы инвестиционных банков, пишет, что к 2028 году Индия может опередить Китай по темпам экономического роста. Отмечается, что пока рост китайской экономики замедляется (однако он все равно имеется и в значительном виде), индийский фондовый рынок продолжает расти и привлекать иностранных инвесторов, а правительство заключает новые торговые соглашения с иностранными государствами.

Предполагается, что следующий пятилетний срок премьер-министра Нарендры Моди может обернуться для Индии оптимистичным сценарием по темпу роста экономики: к концу десятилетия индийская экономика будет расти на 9% ежегодно, а китайская всего лишь на 3,5% ежегодно. Индийский политик, который в мае будет избираться на третий срок, в своей предвыборной программе обещает сделать всё для того, чтобы вывести экономику Индии на первое место в мире. Хотя о первенстве говорить ещё далеко, определённые меры индийские власти предпринимают.

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Индия привлекает западных инвесторов своими конкурентоспособными условиями, но иностранные бизнесмены порой сталкиваются в стране с различными трудностями, начиная от отсутствия квалифицированных рабочих, заканчивая плохими дорогами и инфраструктурой.

Стоит напомнить, что ВВП Индии составляет всего 3,4 триллиона долларов, когда Китая - 17,9 триллионов долларов. При этом индийский экономический рост с недавних пор имеет более благоприятную тенденцию, нежели китайский.