Он считает, что достичь мира можно только на поле боя.

Недавно президент Финляндии Александр Стубб совершил визит в Киев, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также подписал договор о сотрудничестве с украинским государством, предусматривающий гарантии безопасности для Украины.

После возвращения финский президент дал интервью американскому изданию CNN, заявив, что для решения российско-украинского конфликта необходимо продолжать боевые действия, а мир найти можно только на поле боя.

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Стубб исключает возможность проведения мирных переговоров для урегулирования конфликта в ближайшее время. При этом он добавил, что, имея многолетний опыт в мирном посредничестве, обычно сторонам стоить прибегнуть к диалогу, но украинский вопрос является исключением.

Однако политик также признал, что украинская общественность начала уставать от затянувшихся боевых действий.

Известно, что сейчас украинские власти не намерены вступать в переговоры с Россией, поскольку это требует выполнения российских условий и территориальных уступок. Киев намерен пойти на диалог с российскими властями только после того, как им удастся выйти на границы 2022 года, тем самым послав Москве сигнал о готовности идти дальше.