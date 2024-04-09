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Nacvark
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
Об этом сообщают греческие СМИ.

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Известно, что в этом году Соединённые Штаты Америки санкционировали покупку греческим правительством американских истребителей F-35, в связи с чем возник вопрос, что делать с устаревшей авиационной техникой, которую заменят новые самолёты. В греческих средствах массовой информации, в частности Newsbreak, сообщают о планах Греции продать устаревшую авиацию.

По их данным, министр национальной обороны Николаос Дендиас после посещения Главного управления оборонного вооружения сообщил о намерениях реформировать Военно-воздушных сил страны. В соответствии с десятилетним планом, к 2030 году у Греции должно быть 200 современных истребителей 4,5-го и 5-го поколения, а самолёты 3 и 4 поколения будут выведены из эксплуатации.

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Таким образом с вооружения будут сняты 108 истребителей: 32 самолёта F-16C/-D Block 30, 24 единицы Mirage 2000-5 Mk.2 и 33 истребителя F-4E PI2000. Общая их стоимость может составить от 2 до 2,5 миллиардов евро, но, как отмечается, это скорее желаемая цена, чем реальная. Так, например, F-4E, взлетевшие ещё в 50-х годах, вряд ли уже кого-то заинтересуют.

Что касается F-16, то тут с большей вероятностью можно сказать, что они будут переданы Украине. Французские Mirage 2000 также могут заинтересовать украинскую армию, но во-первых их продажа требует разрешения страны-производителя - Франции, а во-вторых украинское командование настаивает на поставках именно американской серии F, поскольку обучать пилотов на разной технике достаточно проблематично в текущих условиях. Однако все эти самолёты могут быть выкуплены Индией, имеющей финансы на их приобретение.

Впрочем, стоит отметить и то, что греческая авиационная техника была в эксплуатации и те же F-16 изжили уже 60% от своего срока службы.

#украина #греция
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