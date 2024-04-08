Он добавил, что если немцы всё же поставят ракеты Taurus, то Киев получит преимущество при третьей атаке.

В 2022 и 2023 году Украина провела две атаки на Крымский мост, совершенно разных по способу их организации. В первый раз украинские спец. службы подорвали грузовик недалеко от железнодорожных цистерн с топливом, а во второй раз был осуществлён удар двумя беспилотными катерами. Примечательно, что в последующие разы попытка атаковать логистический объект теми же средствами не была успешной.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью АRD заявил об усиленной охране Крымского моста. Он подчеркнул, что объект защищается и над этим вопросом все работают.

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Глава украинской разведки добавил, что если бы Германия всё же решилась передать Вооружённым силам Украины дальнобойные ракеты Taurus собственного производства, то тогда бы это «облегчило жизнь» в планировании следующих атак, поскольку они подходят для ударов по некоторым очень важным целям.

Издание The Guardian пишет, что украинская разведка разрабатывает план третьей атаки на Крымский мост в первом полугодии 2024 года. Отмечается, что у ведомства есть большая часть средств для реализации плана, но авторы издания сомневаются в возможностях Киева, учитывая масштабные меры российских властей по защите моста.

Крымский мост представляет особую важность как логистический и стратегический объект, а одновременно и политический символ, ведь фактически он главным образом символизирует возможности Москвы и в дальнейшем удерживать контроль над Крымским полуостровом. Украинские власти утверждают, что мост играет особую роль в милитаризации Крыма, так как он даёт возможность переправлять военную технику.