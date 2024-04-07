Его место может занять Пенни Мордант, которая также имеет проукраинскую позицию.

Издание Bloomberg пишет о том, что вскоре Консервативная партия с её членом на посту премьер-министра Великобритании Риши Сунаком может потерять власть в стране. Такое возможно, если муниципальные выборы для правящей партии обернутся провалом и она потеряет двух мэров или несколько сотен местных депутатов (избирать будут 2,5 тысячи депутатов и региональных мэров, в том числе Лондона)

В таком случае консерваторы думают о том, как реабилитировать репутацию своей партии, которой удаётся на протяжение 14 лет удерживать контроль над правительством. Один из таких вариантов - сформировать правительство единства, состоящее из умеренных и правых политиков, претендентов на пост премьер-министра. Консервативная партия ожидает, что по итогам парламентских выборов, запланированных на 2025 год, она может проиграть Лейбористкой партии во главе с Киром Стармером.

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По данным Bloomberg, консерваторы думают о замене премьер-министра Риши Сунака новым лицом - Пенни Мордант, занимавшей ряд правительственных постов и дважды баллотировавшейся на пост главы британского правительства. Сохраняется надежда, что опытная в вопросах обороны чиновница сможет дать шанс Консервативной партии на победу в парламентских выборах 2025 года.

Впрочем, ни смена премьер-министра от консерваторов, ни победа лейбористов не отразится на позиции Великобритании по Украине, поскольку поддержка Киева является вполне популярной идеей среди обеих политических сил. Тем более с учётом, что британцы не тратят на помощь столько, сколько потратили Соединённые Штаты Америки и Германия.