Дамба была введена в эксплуатации в 2010 году, но местные власти сокращали расходы, а инспекция обнаруживала многочисленные нарушения по её обслуживанию.

Несколько дней назад в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу, в результате чего в зону затопления попало 11 тысяч человек и около 4 тысяч домов. Здания начали уходить под воду, а местные жители вынужденно пересели с автомобилей на лодки. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация, а население в зоне подтопления было эвакуировано.

Прокуратура Оренбургской области сообщает, что введённая в 2010 году в эксплуатацию дамба была прорвана в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на поддержание технического состояния сооружения. Известно, что местные власти ежегодно сокращали расходы на обслуживание дамбы, а Гостехнадзор регулярно отчитывался о многочисленных нарушениях.

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Местный прокурор Руслан Медведев требует возбудить уголовное дело по статьям 293 Уголовного кодекса России (халатность), а также статье 216 того же кодекса (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)

Кто именно понесёт ответственность за инцидент с прорывом дамбы в Орске - пока что неизвестно, но прокуратура уже подала направление в следственные органы с соответствующим требованием привлечь к ответственности виновных.