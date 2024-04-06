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Nacvark
Вице-премьер Украины назвала двух главных противников вступления страны в НАТО, это США и Германия
Всего, что нам наобещали, никто у нас не отберёт.

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В конце сентябре 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подал официальное заявление на вступление его страны в НАТО. Определённое число стран одобрило заявку, но говорить о скором членстве не приходится, поскольку большая часть государств-участников по-прежнему не готовы к такому расширению из-за возможного вовлечения североатлантического альянса в боевые действия на украинских территориях.

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила двух основных противников вступления её страны в НАТО. Ими оказались Соединённые Штаты Америки и Германия.

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По словам украинской чиновницы, когда впервые была обнародована об этом информация, в Вашингтоне и Берлине постарались указать на то, что они не одни против членства Украины в НАТО и есть, например, Венгрия и Словакия, способные заблокировать это решение. Однако, как отмечает Стефанишина, в вопросе приглашения новых стран в военный блок ключевое значение имеют как раз таки Соединённые Штаты Америки и Германия. С этим сложно не согласиться, ведь зачастую именно после ратификации заявок на вступления американским парламентом, остальные страны-участники принимают аналогичное решение и порой отступают от своих принципиальных позиций, как было со вступлением Швеции.

Ольга Стефанишина также указывает на то, что резкая смена позиции двух главных доноров Украины связана с её критической значимостью, ведь ратификация заявки это не просто разговор о членстве, а реальное решение, за которым стоит сценарий развития событий. Что касается остальных стран, одобривших заявку Киева на членство в военном блоке, то тут можно предположить, что они лишь хотели продемонстрировать свой жест абсолютной поддержки, за которым на самом деле ничего не стоит, ведь от этих государств ничего не зависит и они это полностью осознают.

Руководство НАТО неоднократно подчёркивало невозможность вступления Украины в североатлантический альянс, пока на территории страны идут боевые действия. Украинский президент соглашался с таким объяснением, поскольку осознаёт опасения союзников быть вовлечёнными в боевые действия.

#украина #сша #нато #германия
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